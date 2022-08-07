1名駕駛分享1段行車紀錄影片，日前他開車欲左轉時，遇上1名站在斑馬線上的女學生對他比手勢，示意他先行，女學生見他未向前駛，便90度鞠躬向他致謝後，才加速通過斑馬線，讓他發文直呼：「台灣交通仍有希望」，貼文一出，網友們大讚女學生有禮貌的行為，但也有不少人狂酸駕駛：「為什麼鞠躬就代表有希望？禮讓本來不就是互相的嗎」。

女學生見汽車禮讓她先過後，對駕駛90度鞠躬。（影／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

桃園1名駕駛於臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享1段行車紀錄影片，當時他開車行經桃園市大同路，左轉中正路時，遇1名女學生於斑馬線過馬路，他立即停止左轉讓女學生先走，沒想到對方竟伸手示意他先過，見他沒有繼續向前駛，女學生竟對他90度鞠躬後才離去，讓駕駛PO文直呼：「台灣交通仍有希望」。

影片曝光吸引大批網友們留言：「人是互相尊重的」、「這種孩子不要說讓還是等，要我載你一程都嘛沒問題」、「雖然這是法規，但是看了真的身心舒暢」、「很多小朋友反而懂禮貌，看到路口有車子會加快速度通過。反倒是很多大人看到有一排車子停下來等他了，還若無其事慢速前進，更扯的還變慢速度低下頭滑手機」。

但不少有人砲轟駕駛：「為什麼鞠躬就代表有希望？禮讓本來不就是互相的嗎」、「我怎麼看完覺得台灣交通只有絕望，對這影片有希望的根本是垃圾駕駛吧」、「汽車駕駛人讓行人優先穿越是法律義務!~時到今日竟然是行人謝謝駕駛人,~謝不殺之恩嗎」。