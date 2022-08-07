國民黨桃園市長參選人張善政昨接受專訪時，曬出珍藏41年的博士論文，直呼「巴不得當林智堅的指導老師」。對此民進黨桃園市長參選人林智堅回應，那就各司其職，張善政當老師，我來做會做事的市長。

林智堅表示，張善政好人為師，那雙方就各司其職，我當會做事的市長，張善政就當1位好老師。他說，昨天在龍潭成立第1個後援會，有逾1500人共襄盛舉，龍潭後援會人潮爆棚，這證明2個路線正確。

林智堅進一步說明，第1個是鄭文燦市長8年施政、建設不分藍綠，得到市民高度的肯定，昨天在現場看到很多民眾對鄭文燦非常熱情，我擔任市長之後也會延續鄭文燦的作法，當1個全民市長施政不分藍綠。第2個是我們不斷勤走基層、提出政見及牛肉，透過政績訴求這次的選舉，能感受到桃園鄉親的支持。

張善政、議長邱奕勝、立委呂玉玲今早在龍潭城市盃三對三籃球賽合體，吹響整合號角，是否代表此舉選舉回歸傳統藍綠對峙？林智堅認為，出席籃球賽事活動是用行動挺年輕人及運動賽事，無關政治，這段時間他也會透過勤跑基層聆聽在地聲音，希望將聆聽到的聲音轉換成政見和牛肉，更期待這會是場正面的選戰。