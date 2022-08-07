台東志航基地今天上午F5系列戰機正常升空訓練。（蔡旻妤攝）

共軍在台周邊演習第4天，兩岸情勢緊張，國軍不敢大意，除了持續密切監控解放軍的動態，同時也加強國軍戰備與訓練，台東志航基地上午F5系列戰機正常升空訓練。

今天清晨起，台東市民陸續聽見戰機呼嘯而過的聲音，台東志航基地除恢復F5E、F5F等戰機日常升空訓練外，也加強基地內戰備任務。

據了解，為因應共軍持續大規模操演，海、空勤務都呈現緊繃狀態，國軍從4日上午開始加強戒備，至於何時解除，需視情勢變化。