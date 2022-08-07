南韓人氣男團Super Junior近期展開巡迴演唱會「Super Show9」，原定昨（6）日在菲律賓馬尼拉舉行演唱會，豈料經紀公司「Label SJ」發文表示銀赫父親離世，懷著沉痛心情的銀赫不得已缺席該演唱會，而後經紀公司又宣佈取消昨晚演唱會，但SJ仍至會場與粉絲見面。

雖公司臨時取消昨晚演唱會，但由於其他成員已抵達當地，仍然於下午5點守約登台，成員統一白上衣、黑褲子現身，強忍悲痛演唱3首歌，並一一向粉絲問候、致歉，成員東海表示，「銀赫現在韓國面對悲傷，沒能和他一起分擔痛苦，我的心很痛，沒能用好的演出報答大家等待我們的時間，我們感到非常抱歉。」，神童也被粉絲拍到在台上不停抹眼淚，現場氛圍十分感傷，粉絲心疼大喊「沒關係」安慰SJ，演唱歌曲結束後，6人牽手並90度鞠躬致謝。

銀赫去年參演實境節目《做家務的男人們2》，早前在節目中透露與父母同住，父親也亮相在節目中，身子硬朗、開朗樂觀是銀赫父親留給觀眾最深印象，銀赫更因在該節目中的表現被讚孝順男，今年4月父親甚至也在出現在節目中，日前突然傳出的噩耗讓粉絲都十分意外、痛心。而經紀公司「Label SJ」表示銀赫父親葬禮將以非公開形式舉行，僅邀請親朋好友前來，懇請給朋友給銀赫足夠的隱私。