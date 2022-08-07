香港男團「MIRROR」7月28日在紅館演唱會發生嚴重意外，台上的大型螢幕突然斷裂掉落，當時正在螢幕下跳舞的李啟言（阿Mo）及張梓峯首當其衝，其中，李啟言傷勢較重，頭部、頸部重創，腦出血加上頸椎第四節爆裂，共動了兩次大手術，現仍在住院觀察中，而李啟言的牧師父親李盛林今（7日）透露，兒子已清醒，能簡單與外界溝通。

李啟言遭螢幕砸中頭部、頸椎，四肢無法動彈，被緊急送到伊利沙伯醫院，診斷後發現腦出血加上頸椎第四節爆裂，最嚴重恐導致頸部以下永久癱瘓，李啟言共動了兩次大手術，雖然因插喉麻醉被判定為「病危」，不過他各項指數仍穩定。

李啟言的牧師父親事發後緊急從加拿大到趕到香港，並在今發表聲明：「啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏舞台。」感謝醫護團隊的治療與照顧，並呼籲外界持續關心其他受傷的舞者。

而李啟言交往多年的女友，女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching），昨（6日）晚則首度在IG發聲，她曬出貓咪與米奇玩偶貼鼻照片，並寫下岑寧兒歌曲《如果我是一首歌》的歌詞：「等你回來聽我重複這旋律」，抒發對男友的思念與愛。