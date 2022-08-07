台中市政府運動局與各國民運動中心，聯合推出多項父親節限定優惠活動，鼓勵子女以實際行動陪伴爸爸，一起到運動中心，享受運動優惠又健康，歡慶父親佳節。運動局長李昱叡指出，市長盧秀燕重視全民、全齡運動風氣，國民運動中心因應特殊節日規劃專案活動；市府並積極建設大型運動場館，首創與成人與兒童運動需求兼具的「國民暨兒童運動中心」，盼提升全民健康，將運動習慣融入生活。

運動局指出，市府規劃10座國民運動中心，已啟用營運的包括朝馬、北區、南屯國民運動中心及長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心等6座，今年上半年清水、豐原、北屯已陸續動工，太平國民暨兒童運動中心也即將在今年動工，市府積極完善台中市運動場館，提升城市運動風氣。

運動局表示，今年上半年受疫情影響民眾外出運動的頻率，也讓大家更加關注身體健康，逐漸喚起自身健康意識，有鑑於疫情已稍趨緩，邀請市民朋友在父親節帶爸爸走入國民運動中心，不僅可享受專業、平價的運動設施，也有多元、豐富的運動課程可供選擇，期待養成良好運動習慣、提升身體免疫力。

運動局說明，南屯國民運動中心推出「88特別企劃─我的爸爸是超人，也是我的男神」活動，8月3日起至17日止報名一對一教練課程的男性朋友，限量20名新生可享有8888元起優惠價格，為鼓勵舊生持續精進，也提供舊生續報優惠，並額外加贈健身房男神月卡1張；此外，活動期間購買男神月卡(期限40天)享888元優惠(原價1500元)，男性報名Inbody身體質量檢測還可享半價優惠，歡迎男性市民朋友踴躍報名參加！

潭子國民暨兒童運動中心為提升男性健康意識，特別在8月6日至10日舉辦「爸爸動起來」限時優惠活動，活動期間內購買健身月卡(30天)或報名一對一健身體驗課程皆可享880元優惠價格，每人限購各2組，邀請有興趣加入健身行列的男性市民朋友把握機會。

大里國民暨兒童運動中心則規劃「里愛88 爸爸由里守護」優惠活動，8月8日父親節當天使用游泳池設施，凡2人同行組合內含一名「爸爸」，「爸爸本人」可享免費優惠；此外，男性於8月8日至21日期間購買8堂課可享88折優惠，8月份購買單堂體驗課還可享半價優惠，體驗當日報名課程同享88折購課優惠。