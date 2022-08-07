黃珊珊酸疫苗都買不好該當「交通部長」 陳時中回嗆：不是行政院長

台北市長選戰漸熱，內湖交通成為「新戰場」之一，民進黨參選人陳時中7日公布實質解方，但台北市副市長黃珊珊昨才揶揄，陳連疫苗都買不好，不信能解決交通問題，若能解決的話「應該去當交通部長」。對此，陳時中今受訪直言，黃珊珊只是副市長，不是行政院長，交通部長也不能由黃來派發。

陳時中上午舉行「我來救！內湖交通壅塞問題解決方案」記者會，會後接受媒體聯訪時表示，疫苗問題他不是沒有回應北市需求，在疫情嚴重之時，中央考量雙北是重災區，因此多派發10％的疫苗，如果台北市長柯文哲、副市長黃珊珊沒健忘的話，他們都曾提出疫苗是否能分配多一點。

陳時中說，當時全台灣都急著要疫苗，壓力很大，但指揮中心也體會到雙北疫情相對嚴重，特別多發10％，這些新聞、消息接收都有大家看見，全心全意幫助地方，強調這是台灣疫情，不是個別地區的疫情，是人在對抗病毒，想盡辦法給疫情相對嚴重的地方幫助。至於黃珊珊說他應該去當交通部長，他則反嗆，黃珊珊只是副市長，不是行政院長，交通部長也不能由黃來派發。