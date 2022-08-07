2022第二次全國羽球排名賽，今天（7日）在台北體育館7樓進行甲組決賽，男單土銀北市大蘇力揚與亞柏太報楊智傑激戰3局，蘇力揚透過第3局前段先拉開差距穩定心情，最終21比10、9比21、21比15獲勝，生涯首次在全國排名賽奪冠，期許藉著這個成績的加持，接下來國際賽拚出佳績。

蘇力揚指出，楊智傑是國內排名賽冠亞軍賽經驗豐富的好手，這場比賽本來就預期可能會是硬仗，比賽場地打起來風向比前兩天更明顯，首局拿下後，次局換邊對手在順風邊，推挑一下球就過來，他沒能及時反應，瞬間就被拉開，等到回過神已經來不及，第3局關鍵是自己前半局有拉開差距，才能拿下勝利。

首次在全國排名賽奪冠，蘇力揚坦言不可思議，「自己排名賽前狀態不好，比賽時沒有想太多，先把目標放在前8、一步一步拚，不多做設想。

蘇力揚認為，全國排名賽冠軍不代表可以鬆懈下來，接下來繼續加強心態，很感謝球團土銀讓他出去比賽，接下來希望今年賽季剩下的國際賽完成，期許有好成績可以盡量提升世界排名。

稍早的混雙決賽，合庫台體大邱相傑／林筱閔22比24、21比17、21比16擊退中租北市大葉宏蔚／李佳馨。