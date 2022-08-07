國民黨新竹市長參選人林耕仁7日上午續走基層，鞏固基本盤。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁7日上午至空軍一村參加眷村樂齡懷念老歌演唱會，鞏固藍營鐵票，針對藍營桃園市長參選人張善政遭綠營抹紅，林耕仁表示，選舉應提出市政願景，而不是只有抹紅、扣帽子的政治口水，這樣是拉低了民主的格調。

林耕仁今天上午持續鞏固藍營鐵票區，在市議員蕭志潔陪同下，到空軍一村6區活動中心參加「眷村樂齡懷念老歌演唱會暨銀髮歡樂總動員」活動，爭取支持。隨後則在陳治雄的陪同下到曲溪里參加義診活動，並準備蛋糕共同慶祝父親節。

針對張善政被民進黨「抹紅」一事，林耕仁表示，選舉過程中，參選人應該提出市政願景，而不是只有抹紅、扣帽子的政治口水，這樣拉低民主的格調，不是社會大眾所樂見，過去林智堅擔任市長時的確也跟對岸有城市交流，總不能就船過水無痕，辭職就忘記，他認為選舉是一時，不要把所有事情都泛政治化。

而對於近期話題最火紅的新竹市立棒球場工程品質問題，他表示，感謝各黨派議員放下黨派立場、共同合作，在臨時會中通過成立跨黨派「棒球場設施改善監督小組」。

林耕仁說，新竹棒球場未驗收就開打，造成球賽停辦、球員受傷，原本是新竹人的共同驕傲，但因為市長、副市長為了選舉相繼辭職，「甲緊弄破碗」，為了個人政治利益，卻犧牲球員生涯以及球迷的期待。

他是監督小組的一員，接下來會完成兩件事，包括咎責與監督，針對誰下令球場開打、誰找來零經驗廠商監造等行政、法律以及政治上的責任追究，不會因為球場停賽而中止，會持續監督。另，更要讓新竹棒球場的相關缺失確實改進，不能讓人民12億的納稅錢白花。

至於國民黨智庫建議各縣市敬老卡應該擴大使用，林耕仁認為，新竹市雖然是全國最年輕的城市，但隨著人口年齡增長，老年人數也緩步上升，市府對長輩的照顧也要更多元化。目前新竹市敬老卡600元的金額可用在運動中心游泳池、健身房，也可以使用在4大車隊的計程車，以及市區公車。

為了更廣泛照顧長者，他認為服務必須升級為「敬老卡2.0」，擴大敬老卡使用範圍。包括可全額用來折抵國道客運車資；其次，未來搭乘台鐵也可使用敬老卡抵用車資；最後要讓長者與衛生所、合約診所就醫時的門診基本部分負擔費用50元，也可以使用敬老卡繳付。希望將敬老卡的用途擴大到台鐵、國道、醫療三面向，讓敬老卡「好用、多用、敢用」，讓長輩用的開心也放心。