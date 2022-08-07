任爸任媽現身力挺女兒Selina（中）。（任真美好提供）

Selina舉辦簽名見面會。（任真美好提供）

任家萱（Selina）的新專輯《往美的路我要自己做主》原訂5月舉辦簽名見面會，但因疫情擴大延至父親節前夕進行，近日在誠品音樂館與歌迷面對面，任爸任媽意外現身讓Selina非常驚喜，還拿出專輯要搶第一個給女兒簽名；任爸在父親節前夕現身別具意義，感性對Selina及現場歌迷說：「她說交出一張驕傲的作品，我則是身為一個非常驕傲的女兒的父親，我也感到非常非常驕傲。」

任爸發現這次Selina創作歌詞中有很多都是把她心裡的話講出來，想到大家陪她這麼多年也走過這個漫長的過程，「感恩」2個字最能表達此刻的心情，對於父親節將至，任爸也祝福天下所有的父親跟孩子喜樂健康平安。

Selina距離上一次跟歌迷見面約有一年時間，簽名會更是暌違7年，終於在熬過疫情高峰期父親節前夕順利舉辦，雖然疫情期間大家都戴著口罩，Selina說其實透過眼神交流都能收到歌迷朋友傳達的關愛；活動上，一位女歌迷告訴Selina自己懷孕了，且第一個想讓她知道，連自己父母家人都還沒說，讓Selina相當感動，開心透過這次見面會分享大家的喜悅與美好，成為她繼續前進的動力。

此外，也有粉絲關心Selina下一步計畫，她表示如果未來有機會嘗試不同的戲劇角色應該也滿過癮的，且其他演藝計畫也都在規劃中，同時加碼宣布好消息，新專輯中由她親自譜寫詞曲的歌曲〈你我他〉MV近日將曝光，與她已去天堂的寵物Pinky有關。