不讓年齡侷限自己！69歲銀髮族王大姐，當初為照顧先生退休，但丈夫過世後，沒有子女的她頓失生活重心，靠著打零工經濟壓力大，最慘時刻口到只剩不到100元，她看到新北市勞工局推動的新北市銀髮人才服務據點就業資訊，上門尋求協助，在輔導員協助與職訓媒合下，順利錄取居家照護員，展開自己第二人生。

「阿嬤早！」王大姐用熱情招呼開啟一天的服務行程，她俐落的身影協助長者沐浴、打理餐點，用行動打破一般人「銀髮怎能顧銀髮族？」的刻板印象。

王大姐說，她在50歲時報考照顧服務員證照，在衛福部台北醫院呼吸照護病房服務近18年，「若不是為了照顧先生，我不會退休而會繼續做下去！」，丈夫逝世後，經濟壓力極大，無子女依靠也不想成為娘家負擔，獨自咬牙苦撐，靠短期照護工作的微薄收入過日子，曾透過朋友介紹從事過自助餐、保母等短期工作，礙於缺乏求職管道，難以回到熟悉的長照產業。

某天王大姐無意間看到新北市銀髮人才服務據點的就業資訊，當時她身上僅剩不到100元，抱著要找到穩定工作的想法來到銀髮據點，透過與輔導員討論，王大姐期望提升退休後的生活適應與丈夫逝世後的空窗期調適，業務輔導員安排職涯深度諮詢，分享長照工作相關資源，建議未來可繼續從事照顧服務員，或是長照教育訓練工作。

業務輔導員與願意給資深照服員機會的「私立辰品居家長照機構」聯繫，機構理解銀髮族就業不易，且認為銀髮人才具有同理心、責任感、穩定度高等特質，錄取王大姐成為居家照護員一職，已穩定就業半年。

「不要讓年齡侷限自己！」王大姐說，很感謝業務輔導員幫她找到這份工作，也分享在面試時，主動說明因交通問題無法服務交通不便的案家，雇主表示理解，工作內容都考量她的需求辦理，讓王大姐覺得很貼心。

王大姐也鼓勵銀髮族再就業時，別先入為主認為自己做不到，只要心態保持年輕，自然會提升自信及學習動力，為你的人生創造不一樣的精采。