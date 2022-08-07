因不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸解放軍已連續多日實施軍演，今（7）日上午國防部偵獲多批陸方機、艦及無人機，在台海周邊進行海空聯合演習，除模擬對台灣本島及我方海上艦船攻擊外，也使用無人機侵擾外島地區；對此，國防部表示，國軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，並派遣機艦適切應處。

另外，《路透社》引述消息人士說法，解放軍與台灣軍隊今日各10艘軍艦停留在台灣海峽中線附近，其中部分解放軍軍艦多次進逼非官方緩衝區，當它們試圖越過中線時，台灣軍艦則擋在前方迫使回頭，雙方猶如「貓捉老鼠」。

事實上，大陸自實施軍演以來，大動作不斷，像是陸軍金門防衛指揮部就在6日晚間發現共軍無人機2批3架次，進入金門及北碇地區禁限制水域上空。

而為因應大陸近日軍演，海軍海鋒大隊官兵24小時加強戒備，透過聯合情監偵，以岸置雄風二型反艦飛彈待命追瞄，嚴密監控台海周邊狀況及軍事動態。