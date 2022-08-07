民進黨新竹市長參選人沈慧虹7日發表「敬老愛心卡加倍」政策。（民進黨提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹7日發表「敬老愛心卡加倍」政策，宣布未來使用範圍、點數均加倍，讓長輩「快樂自由行」，在地安老再提升，未來竹市現有敬老愛心卡使用範圍將擴大至國道客運及台鐵、國民運動中心課程，點數600點加倍至1200點。

沈慧虹表示，人口結構改變，關乎政策與城市發展，兒童城市是新竹市一直以來的招牌，然而觀察近年竹市高齡人口比例趨勢，2014年時高齡人口10.1％，2021年來到13.6％，距離WHO所定義的「高齡社會」只有0.4％的距離。

她強調，面對高齡化的人口趨勢，必須提早做好準備，超前部署，在地安老是新竹市長輩照顧政策的核心，過去8年推出免費健檢、免費全口假牙政策、共餐食堂與敬老愛心卡等，透過加強社區照顧資源，鼓勵長輩走入社區、與朋友交流、學習各式課程，提升生活品質，讓長輩更開心也更健康。

其中，敬老愛心卡，這幾年已陸續擴大使用範圍，可搭乘計程車、公車，使用國民運動中心的游泳池與健身房等，盼塑造長輩友善的環境，讓長輩可以安心出門。

沈慧虹也宣布，未來要將使用範圍與點數都加倍，讓長輩用得更方便，也更願意出門。範圍將擴大至國道客運及台鐵，及國民運動中心其他課程使用；也因為越來越好用，「健康快樂不用節省」，點數將加倍至1200點，屆時將是全國最高。

她表示，過去1周她提出3大幸福加倍社福政策，公托、臨托、親子館加倍；身障、早療照護加倍；敬老愛心卡範圍、點數加倍，照顧小孩、長輩與所有需要的人，就是在減輕三明治世代年輕人的重擔，市府用政策照顧所有市民，做大家最好的隊友與後盾，未來新竹、加倍幸福。