新冠疫情持續延燒，為確保第一線消防人員執行防疫勤務，防疫物資不致匱乏，由新北市議員何博文辦公室主任李宇翔媒合網紅-麻瓜大王許恩嘉、八駐初代彫負責人王耀駐夫婦捐贈防疫物資供消防人員使用，在今(7)日上午10時，在消防局泰山分隊辦理捐贈典禮，並由第二救災救護大隊大隊長陳志德代表受贈並回贈感謝狀。

網紅-麻瓜大王許恩嘉、八駐初代彫負責人王耀駐夫婦鑑於消防人員防疫工作辛苦，秉持回饋鄉里、強化公共衛生安全及「取之於社會，用之於社會」信念，捐贈4000cc酒精54桶及4000cc消毒水120桶，共計約3萬元，供消防人員於執行防疫勤務後消毒使用，多一層保護。

近日疫情雖然看似趨緩，但前線消防人員的工作還是很辛苦，消防局感謝許恩嘉、王耀駐夫婦以行動給予實際的幫助，捐贈消防單位所需防疫物資，能帶給消防人員在防疫勤務上有更完善保障，讓我們一起團結抗疫，才有機會早日回復正常生活。

對抗新冠病毒是場長期戰役，必須有充足的物資補給，才能讓在第一線抗疫的消防人員有足夠能量對抗病毒，同時守住疫情防線與國人健康，與市民一起挺過最困難的抗疫時期。