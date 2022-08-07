袁非過去曾因家裡債務而投入八大行業從事「半套性按摩服務」，去年甚至出書《手槍女王》分享自己身處八大行業的親身經歷，逐漸打開知名度。而一向敢說、敢秀的她，近日也接受YouTuber「台客劇場」製片張東風的訪問，除了坦言自己曾擊發過「1萬支手槍」外，也提到自己曾遇過「卡槍不繳械」的人，讓她因此手受傷就醫，令網友大開眼界。

YouTuber「台客劇場」昨日公開一支以「半套小姐聊八大，邊聽邊流汗，尺度滿載」為標題的影片，一上線立刻吸引大批網友關注。影片一開頭他便表示，這支影片主要是跟大家分享八大行業，但內容不判定對錯，單純分享來自真實經驗的觀點，而這次的採訪是成人話題，非常開放，所以不適合小孩觀賞。但為了符合YT的年齡限制，他們重剪了許多回，希望能讓大眾一窺八大行業的真面目。

影片中請來了《手槍女王》袁非，她透露自己從小家庭就不富裕，每天都為了金錢煩惱，而她出社會的第一份工作就是擔任餐廳外場，薪水只有1萬8，讓她十分苦惱要怎麼樣才能讓自己能夠兼顧生活與還債，加上她當時還得面對「職場性騷擾」與「房東性騷擾」，走到哪都會被欺負，她只好豁出去表示「好啊！既然都要被欺負，那我寧願收錢被欺負」，最後決定下海做「半套性按摩服務」，但她也強調自己不偷、不搶，沒有對不起任何人，因此也沒必要被人看不起。

袁非接著解釋所謂的「半套店」，就是上空、手工替客人服務，而她認為半套店就是為了與她一樣有金錢困難，但又不想犧牲太多尺度的女孩所設計的，因此她也相當自豪表示自己是「處女下海、處女上岸」的最佳代表。另外，她被問到從事八大行業這麼多年，「總共擊發出多少支手槍」時，她大方表示「大概一萬支」但她透露這個數字其實並不算高，她有認識做了10多年的姐姐，可能超過10幾萬支也不一定。

當被問到「是否有遇過完全沒辦法結束的」，袁非也坦言，自己曾遇過服務長達2個半小時未停手，還無法繳械的客人，結束後她驚覺手很痛趕緊就醫，醫生還驚呼「這網球肘欸，妳在打網球是不是？」讓她尷尬回應「蛤…對！打網球」；但袁非也曾遇過還沒碰到就已繳械的客人，相當有趣。