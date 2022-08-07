大家說起華語歌壇代表性的巨星，通常是四大天王、梅艷芳、陳奕迅等人，其實還有一位值得尊敬、猶如「大姊大」地位的存在，她就是徐小鳳，對年輕人來說相當陌生，但她可說是當年叱吒風雲的殿堂級女歌手，連梅艷芳將她視為偶像，劉德華、周潤發見到她都會崇拜的下跪，大陸的春晚也為她改變形式，只希望她能如期表演。

熱愛唱歌的徐小鳳，第一份工作是洗頭小妹，因緣際會下她陪客人去參加歌唱比賽，帶著也試試看的心情上台，沒想到一鳴驚人，奪下冠軍，之後努力的跑活動累積實力，終於被經紀公司簽下發行多張作品，慢慢地從小歌手發展成大歌星，而她的演唱會場場爆滿。

徐小鳳在成名之後，依舊保持著謙遜，完全不會擺架子，也因此被許多大咖視為偶像，甚至周潤發和劉德華都曾在演唱會上向她下跪行禮，以表達了她的尊敬之意。同時，徐小鳳也是央視春晚唯一爲她破例的明星，有年春晚邀請她唱歌但因為某些因素她無法出席，最後主辦方特地前往香港拍攝徐小鳳表演，再以錄播的方式呈現，引起一陣轟動。

雖然徐小鳳在樂壇的地位非常高，但她在感情上卻跌跌撞撞，婚姻只維持5年便離婚，後來與一位男子愛情長跑多年，但因為要放棄事業，前往美國生活，對徐小鳳而言，此舉是對歌迷的背叛，最終還是分手。如今她也已經73歲，依然保持單身。當年曾經流傳一句話，「台有鄧麗君，港有徐小鳳」，徐小鳳在許多老粉絲眼裡，依舊是那個無法撼動的頂流女王。