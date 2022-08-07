「猜猜我是誰」、「阿母！快救我」詐騙老梗還是上當！ 中市警方今年已阻詐1億7000萬元

詐騙集團手法層出不窮，民眾警覺心仍不夠，面對詐騙老梗還是上當。台中市警察局刑大經濟組長謝志遠今天表示，今年至今獲報「猜猜我是誰」詐騙案有55件，被害人財損總金額高達1175萬餘元，不少是老年人被騙光養老金。中市警方強化金融機構聯繫阻詐，今年已成功阻詐金額高達1億7千萬元。

台中市警局統計，今年1月至今獲報「猜猜我是誰」詐騙案55件，被害民眾損失總金額高達1175萬餘元。警方「警銀聯阻防詐」計畫強化金融機構聯繫，今年至今成功阻詐金額高達近1億7000元，其中，第2季阻詐137件，金額為6884萬7090元，較去年同季的52件，金額2410萬9892元，增加85件、4473萬7198元。

謝志遠指出，1名住在霧峰區的老年人在今年7月底接獲自稱是公家機關人員電話，告知有遺產可繼承，但須先繳稅500萬元，他欣喜萬分地到銀行辦房產貸款、定存解約急著湊錢，經行員察覺有異通報警方，才及時阻詐。

詐騙老梗「猜猜我是誰」、「阿母！快救我」等手法，雖警方已宣導多年，但仍有不少民眾險些上當。謝志遠說，今年7月就發生2件「猜猜我是誰」詐騙案，都是行員察覺有異，通報警方到場及時阻止匯款。

王姓男子接獲來電，對方宣稱他兒子因詐賭，栽在他們手上，要求新台幣30萬元贖人，他心急至銀行欲提領現金匯款；另名李姓婦人接獲電話，對方以她兒子涉入毒品案，恐嚇支付贖金50萬元，她不疑有他即前往銀行欲匯款。

警方提醒，常見詐騙手法主要有「假投資」、「假交友」、「猜猜我是誰」及「假公務機關」，民眾應提高警覺，如接獲疑似詐騙電話、語音或手機簡訊，要立即報警或撥打「165反詐騙專線」，切勿提供個人資料或指示提匯款或轉帳，以保障自身財產安全。