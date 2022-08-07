泰國張臂迎接國際觀光客，沒有第一時間成行的台灣民眾，現在可以在線上購物、百貨公司泰品專櫃，直接享用泰國原產地的新鮮品。

泰國商務部即日起舉辦「TOPTHAI」線上行銷活動，為臺灣民眾帶來300項特色泰國商品，許多臺灣人熟知的泰國品牌，如大象包BKK Original及橡膠包Rubber Idea等，讓無法赴泰國旅遊的臺灣民眾，在家也能買到泰國最新最熱門的服飾、包包與零食。

同時間，經濟部商業司也舉辦「2022臺泰聯合網購節」（活動網頁：https://th.taiwan-select.com/）跨境銷售活動，即日起到至8月21日盛大展開，PChome、博客來、郭元益等約55家臺灣業者共襄盛舉，其中有20家是初次探索泰國市場的業者。上架的商品涵蓋食品飲料、居家生活、母嬰用品、美妝保養、時尚服飾及科技產品等6大類別，包括在泰國相當受歡迎的佳德鳳梨酥、義美小泡芙、喜年來芝麻蛋捲等眾多臺灣人氣商品，讓泰國民眾也可以在本次活動中一次購足。

臺泰雙方分別設置官方「Taiwan Select」與「TOPTHAI」網站，泰國與臺灣的消費者進入官方網站後，將被導流至電商業者或平台的網站選購商品與結帳。

經濟部商業司商業司司長蘇文玲表示，臺泰雙方期使藉由這次跨境銷售的活動，讓臺灣及泰國的民眾可以認識更多彼此的特色商品，從而打開彼此產品品牌的知名度與拓展電商市場。

此外，為協助臺灣業者更加了解如何經營泰國電商市場，經濟部商業司也推出「跨境電商小學堂」線上課程，主題包括泰國電商市場概況介紹、如何串接跨境金物流、潛力商品選擇與社群行銷規劃等，讓臺灣業者可依需求選擇課程吸收更多跨境電商的知識。