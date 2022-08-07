韓國藝人IU（李知恩）2007年出道，2011年發行的專輯《Real+》和《Last Fantasy》相繼取得成功後，IU在韓國的音樂排行榜確立強勢地位，並且其鄰家女孩的形象被進一步鞏固，得到「國民妹妹」的稱號。她將於出道14週年紀念日，也就是9月17、18日舉辦演唱會，所屬公司EDAM娛樂此次演唱會嚴厲打擊黃牛，若有人檢舉黃牛成功，該票直接送給檢舉者，還額外贈送周邊，超大手筆引發全網熱議。

此次是IU時隔三年再開演唱會，日期還是IU出道14周年紀念日，且演唱會場地也極爲特殊，是創下女SOLO歌手第一人紀錄的首爾奧林匹克主競技場，本次演唱會對於粉絲來説有極爲特殊的意義，可預知將一票難求，也能預料到黃牛將會盯緊本次售票。EDAM娛樂延續一貫打擊黃牛的嚴厲態度，如二次轉賣或是抬價賣票、以不正當手段得票者將被取消票券資格，以付費會員身分買到的也不能逃脫，將被永久取消會員資格。

另外，公司還放出大招：民衆可以參與打擊黃牛，只需提出演唱會場次、座位資訊、預約號碼和交易價格等資訊檢舉，經公司確認為實，該檢舉者便可以獲得1張該場次的票，但是不可以選擇座位只能當天領取票券，還有隨機周邊贈送。此外，視線良好區全採取現場領票，領票時皆須對身分證。

此次EDAM娛樂對於黃牛的强力打擊，引發了網友的贊賞，甚至有網友提議所有經紀公司都應該學習這種辦法。也有網友表示，如果搶不到票就會努力去揪出黃牛。