鶯歌陶博館前自來水管破裂，今天上午已恢復供水，但仍有交通管制。（新北市消防局提供）

新北市鶯歌區陶瓷博物館前路段老舊自來水管線昨（6日）上午突然爆裂，大水漫出路面，造成鶯歌與桃園地區約8000戶停水，當地交通中斷，經自來水公司緊急搶修，今天上午10時許已恢復供水，但現場仍在施工，故現場仍有交通管制。

自來水公司十二區管理處表示，破裂管線是鳶山堰板新給水場輸送至桃園的供水管線，管線是1980年代埋設的1100預力混凝土管，研判爆裂原因可能是管線老舊，加上該路段砂石車等重車多，導致才會管線破裂。

事故除影響8000戶居民停水，也造成往來三鶯大橋雙向交通堵塞中斷，經自來水公司緊急搶修，破管處已完成施工，今天上午10時起已陸續恢復供水，後續由台電、電信、瓦斯等管線單位進場作業，交通仍受管制。

管制路段包括文化路往三峽方向單側雙向通行，往鶯歌方向車道仍維持封閉管制，三鶯大橋往鶯歌方向維持管制，三峽往鶯歌方向開放機車通行，呼籲用路人改道。