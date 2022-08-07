苗栗今天＋635。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天7日新增新冠肺炎本土確診635例，其中男性285人、女性350人，年齡分布1歲以下至97歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬7378人，人口占比確診率達18.19％。

衛生局長張蕊仙表示，中央流行疫情指揮中心公告近期有民眾收到「線上申請確診者補助金」不明簡訊，這是詐騙訊息，請民眾勿輕信，內容盜用衛生福利部LOGO，並假冒疾病管制署名義，誘導民眾於簡訊中網址輸入個資等，如果點進去恐遭騙取個人資料，若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。

另，民眾如欲線上申辦衛福部防疫補償，請至專區查詢；有關今(2022)年最新疫情紓困政策，請民眾至行政院1988專區查詢。縣長徐耀昌呼籲鄉親，苗栗各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。

徐耀昌說，隨著疫情趨緩，民眾心情可以稍微放鬆，但對於個人防護工作不可鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。