古巴一處儲油設施的油槽被閃電擊中引發爆炸，大火今天連燒第2天仍未熄滅，造成至少1人喪生、121人受傷，17名消防人員失蹤；古巴總統尋求國際專家協助滅火。

路透社報導，古巴首都哈瓦那（Havana）以東60英里的一處石油儲存設施，8個油槽中有1座昨晚遭到閃電擊中引發大火，火勢產生的高溫今天波及到第2座油槽，而在風勢助長下，讓第3座油槽也岌岌可危。

古巴當局表示，第2次爆炸造成至少121人受傷，其中36 人留院治療，5人傷勢危急。有1人死亡，另有17名消防人員下落不明。1000多名居民撤離當地。

法新社報導，馬坦薩斯省（Matanzas）衛生官員今晚在記者會上說，現場發現1具遺體。

古巴總統府發布聲明表示，「古巴請求有燃料經驗的友好國家，能提供幫助和建議」，以協助撲滅大火。

總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）後來並對墨西哥、委內瑞拉、俄羅斯、尼加拉瓜、阿根廷和智利等國政府表達謝意，感謝「及時提供物質援助」。

狄亞士-卡奈又說：「我們也感謝美國提供的技術建議。」美國對古巴這個一黨制共產主義國家，實施制裁已有6年之久。

昨天這道閃電擊中了馬坦薩斯省首府馬坦薩斯市（Matanzas）郊區石油倉儲設施的一座油槽引發大火。馬坦薩斯市人口達14萬。

今天凌晨，大火已經蔓延到第2座油槽，引發了另一場爆炸，巨大黑煙直衝天際。

直升機今天持續奮力撲滅大火，現場有救護車、水箱和起重機。

狄亞士-卡奈表示，撲滅大火「可能需要時間」。而庫比特（Cupet）國家石油公司董事李爾（Asbel Leal）表示，古巴從未經歷過「像今天這等規模」的大火。

根據庫比特公司的說法，被第一道雷擊的首座油槽裝有約2萬6000立方公尺的原油，這大約是其容量的一半。第2個油槽則裝有5萬2000立方公尺的燃油。

官媒「格蘭瑪報」（Granma）指出，火災可能是由於「避雷針系統出現故障，無法承受閃電產生的能量」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110807