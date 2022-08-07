油價連二漲！中油宣布，自明（8）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元，92無鉛汽油來到每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元，超級柴油則為每公升27.6元。連漲兩周，合計漲幅為0.5元，開車族加滿油箱，將多支出25元。

中油表示，本周受利比亞原油產量回升與美國7月製造業採購經理指數（PMI）轉弱等因素影響，導致國際油價下跌。浮動油價參考的國際指標油價每桶下跌6.87美元，新台幣兌美元匯率貶值0.058元，國內油價依公式計算跌幅為5.04％。

按浮動油價機制計算後，汽柴油原應每公升各調漲3.9元及5.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.2元及4.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.6元及4.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.3元。