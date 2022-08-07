女星派派擁有天使臉孔、D級魔鬼身材，加上直率的性格，讓她受到大批觀眾的喜愛，演藝事業跨足戲劇、歌唱及主持界，表現相當亮眼，即使現在她已結婚、生子，在網路上仍吸引超過19萬人追蹤。但近日派派登上節目坦言，自己的外貌並非「純天然」，她曾砸下近100萬整形，並在節目中公開自己「變臉」前的照片，令現場來賓全驚呆

派派近日登上綜藝節目坦言自己過去為了愛美，忍受許多醫美帶來的疼痛，但經過多年的努力，她的胸部從原本不到A罩杯，也就是「A-罩杯」，透過隆乳手術升級到D罩杯，而現在又升級到E罩杯完全是拜哺乳育兒、脹奶變大所賜，但她也強調「整型胸部真的是超級痛的一件事」。

接著，派派拿出自己國中時期的舊照片，讓現場一頭霧水。照片中只見她皮膚黝黑、眼睛細長，還剪了如小男孩般的短髮，看起來完全不像她，派派才坦承自己曾透過「自體脂肪補臉」讓臉部變得更膨潤，後來也動了2次雙眼皮以及臥蠶手術，讓眼睛更有神；加上植髮的加持，讓她整體輪廓雖沒有變化太大，五官卻顯得更加精緻，直言自己為了變美真的什麼事情都可以做，前前後後花了近100萬才有現在的美貌。而主持人沈玉琳看到她國中時的照片，也不敢相信的表示「我以為是妳爸！要命！妳以前長這樣」。