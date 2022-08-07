2022第二次全國羽球排名賽女單決賽，由台灣目前女單第二、第三好手爭奪冠軍，中租交大許玟琪先下一局，雖然第2局面臨3比11落後，她努力減少失誤、並拉調對手白馭珀消耗其體力，許玟琪一步步追上分數並超前，最終21比11、21比18收下冠軍。

今年賽季許玟琪在國際羽球挑戰賽收穫豐富，斬獲4冠1亞，BWF超級300系列的台北羽球公開賽也有4強佳績，今年第一次全國排名賽，許玟琪以亞軍作收，第二次排名賽雪恥，不但再度打進冠軍賽，也站上頒獎台最頂端。

許玟琪表示，第二次全國排名賽女單決賽首局拿下後，想趁勢第2局趕緊收下，因此打得有點急，前半局面臨3比11大幅落後，後面稍作調整，盡量減少失誤，順利追上差距，也完成自己想要的兩局結束。

全國排名賽成績是杭州亞運國手遴選參考，許玟琪笑說，對於亞運感覺很興奮，因為自己過去沒打過世大運等國際綜合運動賽會，若順利成為亞運國手，延到明年杭州亞運將會是她羽球選手生涯第一個綜合性運動會大賽，未來繼續提升世界排名，期許有朝一日不用再打排名賽，可以靠世界排名取得國手資格。

31歲仍繼續為國手夢奮戰的白馭珀，坦言因為連續出賽造成身體疲勞，手腳都有點不適，打到後面連撿球都覺得累，自己可惜在面對對手追擊時沒調整方案，失誤也較多，希望經過短暫休息後，下半年表現好轉。

中租交大許玟琪拿下2022第二次全國羽球排名賽女單冠軍。（中租提供）