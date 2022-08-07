行政院長蘇貞昌7日到高雄視察新台17線延伸案，圖為新台17線預定地。（林瑞益攝）

大陸解放軍近日在台灣周邊海域軍演，還有無人機飛越外島，行政院長蘇貞昌7日對此呼籲，中國政府不要仗著自己的軍事力量，到處秀肌肉妨害地區和平，國軍在蔡英文總統領導下，都掌握所有的資料，做最好的防禦。政府絕對不會在壓力下低頭。

蘇貞昌今天到高雄出席台積電動土典禮與視察新台17線工程進度。對於大陸軍演，蘇貞昌表示，中國蠻橫地用軍事行動來擾亂地區的和平、穩定，受害的不是只有台灣，連周邊的國家都大聲抗議，美國等愛好自由、民主的國家都大力譴責。

蘇貞昌指出，如蔡總統所說，絕不在壓力下低頭，但我們堅持自由、民主，相信國人同胞對於這種仗勢武力，在台灣門口耀武揚威的作為相當不以為然，全國同胞會在蔡總統領導下，團結抵禦外敵，為國家主權、為人民的安居樂業，大家一起團結努力。

至於淡北道路和關渡新橋，蘇貞昌到新北核定，是幫林佳龍選情加碼嗎？蘇貞昌說，行政院一天到晚在全國各地做事情，來回應人民的需求，解決多年的困難，昨天在新北，今天在高雄都是一樣，只有一個目的跟立場，就是要為福國利民來努力。

蘇貞昌表示，新北原初只要求中央趕快給他30億，他就要動工，其實這個不會解決問題，中央幸好有李孟諺祕書長、吳澤成政委跟林佳龍前部長、接棒的王國材部長等，大家一起建議的關渡新橋分流，減少整個阻塞，補助款從原來新北要求的30億增加到55億，一次解決問題。而對有做事的人，我們給他感謝，本來就是做人的道理，不是為了助選而已。

談到政院是否已經召開資安會議，擴大中國製資通訊產品禁用範圍，包含所有公家機關的場域？蘇貞昌說，從前幾天，7-11或是台鐵出租看板受到駭客入侵，播出假訊息影響民心士氣，所以，他特別主持會議。當外敵當前，用各種假訊息要破壞國人的團結，要來影響民心士氣，都要拿出辦法來，一定要大家團結合作，一起不容假訊息蔓延、外敵入侵，一定要團結努力，希望公私部門大家一起合作，共抵外敵入侵。