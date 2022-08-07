良好的睡眠是維持健康最重要的條件之一，但現代不少人都有睡眠問題，一個晚上常常醒來好幾次，根本沒辦法睡好覺，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專指出，有7大原因會干擾睡眠，包含房間太亮、壓力太大、睡前吃太飽等。

▎睡前酒喝太多

很多人以為睡前喝酒有助於入睡，但大多數情況下，酒後只會進入淺層的睡眠階段，常常因爲半夜一點小聲音，就敏感地被吵醒來，半夜也可能經常起床上廁所，因此建議要避免在睡前飲酒。

▎室溫不穩定

睡覺不能太熱，也不能太冷。當室溫高於24度時，可能會睡到一半就被熱醒；而低於12度的室溫則太冷，導致半夜經常醒來，無法舒適地持續入睡。因此設定好房間的室溫，才能一夜好眠。

▎睡眠呼吸中止症

有些人在睡眠中會反覆暫停呼吸，導致體內氧氣下降、吸不到氣，半夜會驚醒以吸入更多氧氣。建議如果有睡眠呼吸暫停的現象，記得要就醫檢查、診治。

▎房間太亮

身體最健康、自然的睡眠，是夜深、天變暗時睡覺，隔天陽光出來才起床。然而現代人房間內及周邊有太多燈光，即使拉上窗簾，房內還是裝有很多夜燈，一直在明亮的環境睡覺，容易導致半夜睡不好而醒來。建議睡覺時應盡量把房間光線調暗，不要一直開著夜燈入睡，或可以改用下床走動時才能自動亮起的小夜燈。

▎把手機帶入房間

把智慧手機帶入房間，不關機又充電，是睡眠品質的隱形殺手，任何訊息或來電顯示都容易在半夜將人吵醒。建議不要把手機帶進房間，可以改在房間外充電，避免手機螢幕閃爍，干擾睡眠品質；若要設鬧鐘，可以改用傳統鬧鐘代替手機。

▎睡前吃太飽

晚餐吃到飽，在躺下時容易感到消化不良，建議早餐、午餐可以多吃，但晚餐盡量少吃一點，且最好在睡前2小時以前進食。

▎壓力太大

如果平常白天上班壓力太大，容易造成半夜從睡夢中驚醒，且再也睡不著。這是焦慮症常見症狀，如果一直反覆在半夜驚醒，並嚴重影響到工作、生活品質，應該儘快諮詢醫師，以消除壓力引發的過度焦慮症。

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