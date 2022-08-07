大都會阿隆索慶祝得分。（美聯社）

國聯東區雙雄大都會、勇士7日雙重賽，結果大都會靠著明星游擊手林鐸（Francisco Lindor）、王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）接連發威，單日以8比5、6比2連贏勇士兩場，在系列賽取得3勝1負領先（總共5連戰），暫時將勝差拉開到5.5場。

雙重賽首戰是一場打擊戰，兩隊總計25支安打，包括勇士4支二壘打。然而勇士缺乏關鍵一棒，首局留下滿壘殘壘，直到第7局才突破鴨蛋。

大都會攻勢順暢，多次安打串聯一路領先。勇士9局上大反撲，萊利（Austin Riley）二壘打之後又連續3人敲安攻下3分，不過前面落後太多，最終仍是大都會8比5收下首勝。林鐸單場3安、3打點立下頭功。

雙方接著再打第二戰，勇士派出王牌左投弗里德（Max Fried）對抗薛爾瑟，不巧碰上薛爾瑟發威，7局無失分、送出11次三振，自責分率降到1.98。弗里德第3局被連續敲安攻佔滿壘，這時游擊手史旺森（Dansby Swanson）傳球失誤，弗里德補位一壘的時候還不慎跌倒受傷，後來單局丟掉3分。

勇士一度攻佔三壘，但被薛爾瑟三振化解。第5局勇士藉著一次內野滾地想要偷跑本壘，大都會二壘手吉尤梅（Luis Guillorme）反應迅速，撿球之後沒有傳一壘而是直傳本壘，成功抓下跑者。薛爾瑟退場前的第7局還演出「單局連3K」。阿隆索（Pete Alonso）3安猛打賞，大都會6比2再下一城。