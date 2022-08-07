中共軍演今日中午12時結束。明天是父親節，國防部在父親節前夕，公布「日常」短片，感謝所有堅守崗位的國軍官兵，影片以溫情方式呈現國軍因應敵情的各項舉措，並提及，「我們必須重複相同的日常，讓孩子在這片土地開心成長」。

中共於8月2日深夜11時宣布，於台灣周遭6處海、空域進行「重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，時間自4日中午12點至今日中午12點。

國軍今日上午亦選在父親節前夕，發布軍聞社製作的影片「日常」，描繪國軍平時的戰訓任務，旁白提及，「我們努力操練的日常，讓外面的不平靜始終平常，但有時候，平凡也很難，像在今年的特別日子裡，陪伴」；「這一次我們的心更需要緊密的依傍，我們必須重複相同的日常，讓孩子在這片土地開心成長」。

國防部表示，明天就是8月8日父親節，軍聞社特別企劃「日常」這部片，感謝所有堅守崗位的國軍官兵，以及天下的父親們。