台南市歸仁區釋迦種植面積有62公頃，年收成量934公噸，是台灣西部最大產區。已經邁入第24年的釋迦節產業文化活動，7日在歸仁區仁壽宮廟埕登場，今年還首度開辦「釋迦王」評選，由農民徐正雄提供參賽的釋迦，因重達1.933台斤，勇奪第1屆冠軍。

首屆「釋迦王」評選共有13人參賽，除徐正雄奪冠外，歸仁區崙頂里長徐進德則以1.833台斤的些微差距屈居亞軍；第3名為黃其發，果重1.775台斤。市長黃偉哲逐一頒獎，並公開表揚各模範農民，場面十分熱烈。

黃偉哲指出，歸仁釋迦節從原台南縣政府時代開辦迄今，今年已經進入第24年，在大家攜手努力下，活動相當成功。歸仁釋迦早期是「整簍賣的」，但在產業文化活動的大力推廣下，已經建立市場口碑，如今則是「算粒賣的」，市府也將持續協助行銷，不辜負用心栽培的農民。

農業局長李建裕表示，台南市釋迦種植面積約77公頃，約占全台2.89％，年收成量約1154公噸；其中，歸仁區種植面積62公頃，收成量約934公噸，占全市8成，以「大目仔」品種為主，遠近馳名。

李建裕還說，舉辦釋迦節產業文化活動，就是為了打開「歸仁釋迦」品牌的知名度。今年活動攤商眾多，光是釋迦攤商就高達43家，遊客前來台南可以買到味道最好、品質優良的釋迦。此外，現場也邀請青農展售在地農產品，藉此行銷歸仁的西瓜、鳳梨、火龍果、芭樂等新鮮水果。