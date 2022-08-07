「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」聯盟賽7日前進府城，在南紡購物中心進行男子組南區第四回合賽事，儘管賽事因午後一陣大雨延後開打，仍不減在地鄉親的熱情，有大批觀眾於場邊觀賽，各參賽球隊也拿出精彩的表現來回應，本站最終由常勝軍高雄台塑公司突圍奪冠，帶走今年第三座單站冠軍。

3X3.EXE 聯盟賽連續兩年將台南站賽事安排在南紡購物中心，吸引許多前來逛街、吃飯的人群聚集在場邊觀賽，欣賞精彩的3X3賽事，透過場邊主持人對於賽事和規則的解說，讓更多人認識這項FIBA（國際籃球總會）近年重點推動的新興籃球項目。

比賽開打前因突如其來的大雨，使賽事延後進行，而雨後場地經過工作人員的細心整理，讓球員能在安全的環境下進行賽事。南區7支參賽隊伍拚出一場又一場高張力的賽事，頻有好球表現也讓場邊觀眾驚呼聲不斷。

去年台灣總冠軍、今年已拿兩座單站冠軍的高雄台塑公司，此站雖在第一場分組賽就吞敗仗，但重新調整後，狀況漸入佳境，四強賽唯一的地主隊台南DEUX野獸，冠軍戰對戰彰化青年隊。

這是高雄台塑公司與彰化青年隊繼6月初台中開幕戰後再次在冠軍賽碰頭，高雄台塑以原班人馬應戰（劉丁維、劉衍謙、林金榜、張學坤），彰化青年隊陣容調整，以今年SBL選秀被彰化柏力力挑中的蔣浩偉，搭配張銘峰、莊博強、謝育政迎戰。比賽中雙方互飆外線，帶起賽事高潮，而經驗略勝一籌的高雄台塑最終靠著劉丁維4記外線拿10分帶頭，與隊友完美搭配，以20比17拿下比賽勝利。

高雄台塑公司今年賽事已在台中開幕戰、混區賽以及台南站抱回三座單站冠軍，其中劉丁維剛迎接女兒出生升級「二寶爸」，此站帶著「生子後」的好運，獲頒個人第2座單站MVP，他也將這份榮耀歸功於隊友，「感謝隊友為我製造這麼多機會，雖然第一場『打鐵』，但他們依然相信我，讓我有機會可以投籃，沒有他們就沒有我。」

感謝台南市政府、台南市體育總會的大力協助，以及南紡購物中心提供優質場地，讓台南站賽事順利落幕，Absolute3x3也將在10月再次造訪府城舉辦 FIBA3X3 挑戰賽，積分在FIBA（世界籃球總會）中與世界盃相同、僅次於奧運與大師賽，挑戰賽獲得前2名的隊伍將取得參加大師賽的資格。

接下來聯盟賽宜蘭站賽事將在13日於新月廣場開打，進行男子組北區第六回合，以及女子組第三回合比賽，這也是今年聯盟賽唯一一站在東部進行的賽事，歡迎所有喜愛籃球、關心3X3賽事的朋友到場觀賽，一同感受賽事熱力。