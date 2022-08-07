袁子芸和著名HOLLYWOOD地標開心合影。（祖與占影像製作提供）

新生代演員袁子芸在濱口龍介執導日片《在車上》中，展現一口流利英文讓觀眾印象深刻，這次趁著與美國經紀公司AIG工作進行的空檔，同步在美國進修表演課程，並順道陪伴因疫情許久不見的家人朋友，抽空安排觀光行程時，竟遇上扒手現蹤。

這趟美國行雖說是工作和進修，但袁子芸也把握時間觀光，先去了美國紐約現代藝術博物館MoMA，看到法國印象派畫家莫內著名的畫作《睡蓮》，而她之所以知道莫內這位畫家，是透過經典電影《鐵達尼號》，片中飾演男主角傑克的李奧納多迪卡皮歐在女主角凱特溫絲蕾房裡看到莫內的這幅名畫，驚呼其用色完美。這次能夠親眼見到這幅名作，袁子芸表示：「站在這幅畫作面前，更能體會傑克當時對這幅畫的讚嘆，那真的是親眼所見才能感受的美！」

袁子芸也在美國的Margie Haber Acting Studio進修表演課程，其創辦人Margie Haber在表演領域上有非常深的資歷，合作過的客戶包含布萊德彼特、荷莉貝瑞等好萊塢巨星。在台灣也參與過表演課程的子芸，懷抱著想挖掘自己在表演上有更多不同可能的期待，來體驗好萊塢的表演教學和觀察同學們表演方式的差異。

由於課堂上表演指導會讓同學互相表達對彼此表演的看法，袁子芸一開始有點緊張，原以為美國人比較勇於表達，可能會很直接的被同學們打分數，但意外的是，美國老師和同學們的交流方式並沒有想像中激烈，反而多是說出對方表演的優點，用很鼓勵的方式在互相學習，這也讓她慢慢放下忐忑的心情，更自在地與各地的同學相互切磋。

既然來到好萊塢，當然要到好萊塢的著名地標Hollywood標誌前走一遭，沒想到曾在美國生活許久的袁子芸是第1次來到這裡，她表示看到這個知名的地標，心裡那股對好萊塢的嚮往和憧憬變得更深刻了，希望自己有天能來到這個電影人的夢想之地工作，身旁的友人笑稱子芸其實不是來觀光，是來許願的。

在前往Hollywood地標的途中還發生了一段小插曲，因為導航錯誤，結果袁子芸和朋友誤打誤撞跑到電影《樂來樂愛你》片中男女主角山坡上共舞的經典場景，也算是個意外且美麗的收穫。

這趟旅程一路充實且愉快，但就在最後幾天，袁子芸和朋友外出聚會，朋友特別叮嚀附近扒手比較多，要小心謹慎一點，一路上她繃緊神經小心翼翼，到了要等車回家時，為了要拿包包裡的東西就把手機塞進褲子後方的口袋裡，結果沒多久的時間，就覺得褲子的重量變輕了，一摸才驚覺大事不妙。

謹慎一整晚卻敗在最後一時的鬆懈，才剛換的新手機就這樣說了再見，好在舊手機還能應急不用忍痛再花錢，過往的備份也還保留著許多珍貴的照片和資料，損失不算太慘重，她也只能安慰自己，就當這趟旅程是部劇情急轉直下的電影，不到最後一刻不知道結局會如何。