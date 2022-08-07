醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》8月4日刊載，在山東、河南一帶發現動物可傳人的瑯琊病毒，感染後可能會誘發致死性疾病，目前大陸已有35例瑯琊病毒急性感染者，台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民表示，這是一種警訊，初期若沒有做好圍堵工作，一旦發展成人傳人的疾病，就會像現在流行的新冠疫情，在全球大規模擴散。

據《三立新聞網》報導，黃立民指出，動物病毒可傳給人類並不罕見，但動物源性病毒如瑯琊病毒（Langya virus，簡稱LayV）為核糖核酸病毒（RNA病毒），是單股病毒，複製速度快、又容易突變，若RNA病毒主要宿主為哺乳類動物，會比宿主是鳥禽類更有機會突變，也更有可能在人與人之間傳播。

黃立民表示，與瑯琊病毒的近親是同屬於亨尼巴病毒屬（Henipavirus）的亨德拉病毒（Hendra Viru）及立百病毒（Nipah virus），過去都有動物傳染人類的類似事件。亨德拉病毒是在1994年發生過馬、人互相傳染；立百病毒則是在1998年出現在馬來西亞，當時許多養豬農出現發燒、頭痛、噁心、四肢無力等症狀，就連豬隻也爆陸續爆發腦炎，被認定是豬傳人疾病，推測可能藉由餵食等接觸，或是觸摸到豬隻黏液、糞便感染。

黃立民示警，在山東、河南一帶已有35例瑯琊病毒急性感染者，是一種警訊，瑯琊病毒在未來可能會突變，會更適應人體的免疫系統，一旦發展成人傳人的疾病，就會像現在流行的新冠疫情一樣，在全球大規模擴散。黃立民說，初期最好的方法就是圍堵，當地的民眾也要盡量避免可能的感染源，同時也要安排相關人員抽血、檢驗等，才能對病毒有進一步了解。