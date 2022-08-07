先前好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與安柏赫德(Amber Heard)的誹謗大戰落幕後，有另一對銀色怨偶將接力開戰，那就是布萊德彼特(Brad Pitt)與安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)的酒莊侵權案，而事實上在此案之前，布裘之間最根本的離婚大戰拖了6年根本還沒結束，這些年各自花了大把銀兩在纏鬥，讓人好奇考慮財力問題，到得誰才能戰到最後？據悉小布身家驚人，裘莉雖然紅遍全球，但其實在好萊塢女星中她不算賺很大，還得一邊打官司一邊養育這麼多小孩，因此有傳她經常為此手頭緊。

小布與裘莉因2005年合作《史密斯任務》結緣，交往多年後於2014年結婚，但2年後兩人宣布分手，但直到2019年才在法律上正式恢復單身，可離婚官司還沒完，纏鬥至今快6年還因小孩監護權及財產分配問題互戰，尤其前者更是兩造僵持不下的主因。

兩人身為好萊塢巨星，打這樣的官司自然費用高昂，箇中辛苦只有本人知道，而外界只是當作看戲，好奇他們兩個誰能撐到最後，理由是小布與裘莉知名度都很高，但財力其實有些差距，據最新統計，布萊德彼特總資產約3億美金，雖然略低於威爾史密斯的3.5億美金，不及喬治柯隆尼的5億美金身家、湯姆克魯斯的6億美金身家和巨石強森的8億美金身家，但與小勞勃道尼、艾德華諾頓旗鼓相當，甚至還比萬人迷李奧納多的財力好一些。

至於安潔莉娜裘莉，身家粗估約1.2億美金，遠遠不及小布舊愛珍妮佛安妮斯頓的3.2億美金，還輸給了「高片酬三美」珊卓布拉克、妮可基嫚、茱莉亞羅勃茲，甚至比「小辣椒」葛妮絲派特洛(2億美金)、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(1.65億美金)、珍妮佛勞倫斯(1.6億美金)還少，。

推測裘莉雖然知名度極高，但財產會比較低的原因，一來她長年花大錢打官司，還得養育一堆孩子，工作上則是只接自己喜歡的劇本，近年接下比較商業的片子僅有《黑魔女》及《永恆族》，反觀小布無論自己開的製片公司或是本人接戲，算是兼顧商業與喜好，兩邊都賺，因此穩定累積財富。