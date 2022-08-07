遠百竹北「韓流魅力 盡在遠百」韓國展登場。（遠百提供）

2022遠百竹北店「韓流魅力盡在遠百」韓國展，於8月5日至8月16日在7樓客家古厝盛大開展，集結知名韓系美食、飲品、伴手禮等多樣商品，該全台巡迴展售活動第一波從8月5日至8月16日，由遠百竹北、遠百寶慶、遠百桃園、新竹大遠百、遠企購物中心搶先開跑；第二波8月19日至8月30日由台中大遠百、遠百信義A13、遠百板橋中山、遠百嘉義、台南大遠百接棒；最後一波9月2日至9月13日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮讓韓風吹向全台。

遠百竹北徐為興店長表示，這次韓國展引進超過百項韓國人氣商品，新竹地區家庭客眾多，韓國展特別推出最受歡迎庶民美食辣炒年糕、魚板串、海苔飯捲等經典料理，疫情之下也提供多樣款式的韓系湯品等。活動期間憑HAPPY GO卡在韓國展區消費單筆滿999元，送INTAKE蒟蒻果凍飲、消費滿1800元以上贈海苔酥，單筆滿599元還有機會抽到遠東百貨6000元商品券。