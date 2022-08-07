高雄楠梓產業園區7日舉辦動土大典，台積電也將進駐建廠，國民黨市議員參選人白喬茵6日晚間在臉書發文，台積電預定地積水積一片，市府竟還堅持動土，怒批台積電是否要改名「台積水」，對此，民進黨市議員參選人黃偵琳回擊，白喬茵唱衰台積電後還是到場參加動土典禮，根本是來蹭熱度。

白喬茵6日發文指出，台積電預定地積水積一片，高雄市長陳其邁竟堅持隔天動土，是想幫台積電改名台積水，還是想當新竹球場雷王林智堅第二？重視表面功夫就是民進黨一直以來的美好傳統，不管實際上用起來方不方便，也不管後續維護有沒有困難，就是要透過各種場館和剪綵代表民進黨有做事。

白喬茵表示，台積電土地整治問題一直都在，時不時飄出惡臭，而且連日晴天竟還出現大水窪，另外，工地不給監督、環評球員兼裁判、驗證不讓第三方參與，當初承諾的「LED汙染電子看板」也遲遲沒下文，市府習慣做事黑箱，就是怕被百姓發現市府的漂亮政績背後其實破洞一堆。

對次，黃偵琳反擊，楠梓產業園區動土典禮熱鬧非凡，中央、地方都相當重視台積電建廠帶來的經濟效益，而國民黨左楠區在地議員卻只有陳麗珍到場，好笑的是，先前還在臉書上唱衰台積電會變成「台積水」、說設廠不顧民意的白喬茵竟也到場，直直站在典禮媒體區，根本是來蹭熱度。