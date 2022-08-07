每個人喜歡的相處方式、在意的點都各有不同，也有絕對不能踩的地雷區，即使是最親密的戀人也不能越雷池一步，星座運勢網站《星座好朋友》就分享，與12星座相處時的最大禁忌，只要避開這些NG行為，兩人相處起來就會更加順利。

【牡羊座】不要扭捏

牡羊座在12星座裡，可以說是個性最直爽、最直接的星座，但他忽冷忽熱，說不高興就不高興，導致很多人在和他相處時，都會覺得有點辛苦，甚至感到無所適從。

因此對於牡羊座，你也要大方坦然一點，有問題就即時提出來，如果你的態度扭扭捏捏，或者是乾脆不提直接冷戰的話，他也會瞬間對你冷掉，而且難以回溫。

【金牛座】不要依賴

金牛座是12星座中最愛享受的星座，你們或許很常兩人相伴一起去享受人生，但這絕不等於他「只要跟你在一起就是享受」，這兩者是很不一樣的。

金牛座喜歡的是那種很舒服的感覺，因此無論跟誰在一起，只要能讓他感到平靜且安穩，他就會很珍惜這份關係，但你若過分依賴他，甚至動不動就情緒勒索，那他一定會想辦法逃離你。

【雙子座】不要無趣

雙子座最需要的，是源源不斷的新鮮感，如果你按照自己的節奏去做任何事，他會越來越在乎你；如果你太過遷就，他很快就會覺得膩了，這也是很多人在和雙子相處會遇到的問題：追你的時候很用力，但很快就冷淡下來的原因。

簡單來說，只要你能給他滿滿的新鮮感，就能讓他永遠保持對你的好奇心，所以儘管去做你自己喜歡的事吧！

【巨蟹座】不要輕易去愛

巨蟹座很重感情，一旦相處久了，你就會發現他敏感的神經其實很容易被挑動，但愛情對他來說絕不是什麼好玩的遊戲，更不會是過眼雲煙。

即便你和他之間發生過多少悲歡離合的故事，他都沒辦法少愛你一點點，哪怕明知道不那麼用力，也許會讓自己輕鬆一點，但他仍會愛的義無反顧。所以如果你沒有準備好一顆體貼包容有愛、能給他安全感的心，請不要愛上巨蟹座。

【獅子座】不要傷他自尊

獅子座的光芒是無法掩蓋的，他的霸道讓你無可奈何，他的慷慨熱情會讓你瞬間融化，不過你很難看到他脆弱的一面，因為他不容許自己展現脆弱。

雖然獅子的自尊心很強，但在感情中他也會覺得卑微，要知道這份卑微是因為愛你才有的表現。所以不要藐視獅子座的自尊，更不要忽略他那顆甘願為愛付出、不惜讓自己卑微一點的真心。

【處女座】不要敷衍他

處女座對於細節的重視程度，經常讓人無話可說，無論是對待生活還是工作方面，「一絲不苟、兢兢業業、無遠慮」，就是對他的完美詮釋。

所以如果你對待事情，常常採取無所謂的態度，讓身為處女座的他覺得不穩定、看不到未來的話，你一定會出局。

【天秤座】不要無理取鬧

天秤座是最好相處的星座，也是完美的情人性格，他溫柔大方，但討厭過於複雜和吵雜的關係，甚至寧可自己吃一點虧，去遷就別人，也要維持和平美好的生活。

「你好，我好，大家好」對天秤座來說就是最好的狀態，如果你打破了他們的平靜，他也會不惜犧牲你，來換自己生活的平衡。

【天蠍座】不要玩小把戲

天蠍座在感情中比較極端，要麼完全不愛，要麼就愛得瘋狂，讓對方喘不過氣來，但是又害怕對方離開。所以和天蠍座的人談戀愛一定要忠誠，身體和精神都不能背叛。

就算故意想惹他生氣，也不要用「跟別人曖昧」這招來讓他吃醋，就連開玩笑也不可以，這就是天蠍的底線，否則愛得越深、恨得也越深，你若辜負了天蠍的真心，那你一定會為此付出代價。

【射手座】不要黏TT

射手座是個熱情、有活力的星座，在感情中必須要有絕對的自由，如果戀人完全依靠自己，就會讓他們感覺失去了自由。

有時射手座的獨立，會顯得與這個世界格格不入，那是因為他們有自己的格局，只想按照自己的方式去生活，如果你用所謂的「責任」來要求他，甚至一直黏著他，只會讓他對你失去耐心，並用冷淡的態度來對待你。

【魔羯座】不要隨便

很多人和魔羯座交往時會感到費神，明明他們不神秘，但城府好像很深，不會輕易和你透露自己心裡最真實的想法，總是壓抑著自己，獨自背負著很多責任。

這樣的魔羯座，就算他因為愛你，所以對你好的沒底線，也請你千萬不能隨便，因為他就算受傷了，也會因為不想傷害你而默不作聲，但等到有一天壓抑不住爆發了，碎裂的心是很難很難復原的。

【水瓶座】不要猜測

水瓶座一向以自己的特立獨行為傲，他們很有自己的思想，擁有高度的忍耐力，同時又富於研究精神，就連自己都經常不明白自己。

所以你不必去多做猜測，或因為覺得他忽冷忽熱就疑神疑鬼，你要相信包容力滿分的水瓶座，會喜歡你任何時候的樣子。

【雙魚座】不要冷落

雙魚座是一個很容易感到孤單的星座，所以他們不能沒有人陪伴，更不能沒有愛情，但當他們投入一段感情中，就容易患得患失，害怕自己不夠好，留不住對方。

你的一個小情緒，容易被他們放得很大；如果你冷落他，他們很容易開啟矯情模式，問你「是不是自己做錯了什麼」，所以如果你愛雙魚座，請保護好他們脆弱的安全感，不要讓他有亂猜想的機會。