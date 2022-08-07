「小米」早已成為埔里國中家庭的一份子，帶給全校師生歡樂，更營造溫馨愉悅的校園環境，讓生命教育從日常生活中得以實踐。（埔里國中提供）

南投縣埔里國中校犬「小米」曾是流浪犬，6年多前流浪到校，因性情溫和親人被收編為校犬！校長陳清濱指出，全校師生都十分愛護牠，在校服務不僅是「值周老師」，也是「伴讀犬」，今年參加「校園犬績優學校選拔」獲獎，26日將帶牠北上立法院領獎。

埔里國中表示，「小米」原是一隻流浪狗，2016年時突然現身在校園，因牠性情溫和，看到人會搖尾巴討人摸等十分親人，迅速擄獲校內師生的心，校方評估後決定收編為校犬；特教組師生為牠特別準備專屬宿舍，一住就是6年，並陪伴埔中師生上放學，牠是學校最受歡迎的值周老師，學生每天的開心果。

照顧牠的簡亞純老師藉由小米開設動保社團課程，推動讓全校師生了解毛小孩的照顧與正確相處方式、相關疾病介紹及結紮的重要性；安排動保團體進行 TNVR 的介紹，並鼓勵「認養代替購買」觀念，辦理療癒犬宣導講座，讓學生狗狗也可以擔任輔導的任務，是稱職的狗醫生。

魏秀玲和高賢純老師每天也會在放學後，一同照顧小米生活起居，讓小米有乾淨舒適生活環境，黃冠銘老師定期在假日幫小米洗澡保持清潔；照顧牠的老師們更會在寒暑假及周末假日輪流到校陪伴餵食「小米」，學校每年都會辦理相關認養、義賣、明信片設計或追思活動，推展校園的生命教育。

埔里國中師生今年以校犬「小米」為主角，報名參加《台灣動物保護行政監督聯盟》舉辦的「校園裡的牠們─2022校園犬績優學校選拔」活動，榮獲全國績優學校，預計8月26日假立法院領獎。

校長陳清濱表示，「小米」早已成為埔里國中家庭的一份子，帶給全校師生歡樂，讓小米融入課程進行互動式學習，不僅有效幫助學生情緒穩定和促進人際互動關係，更營造溫馨愉悅的校園環境，讓生命教育從日常生活中得以實踐。