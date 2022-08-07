馬來西亞YouTuber進來盛傳一起被逼「多人運動」事件，馬來西亞一名女網友匿名爆料，稱自己通過網路認識知名網紅後，豈料對方不僅隱瞞自己已婚身份，導致女網友無辜變小三，更被要求進行3P，爆料一出，掀起肉搜男網紅的浪潮，網友依照線索找到一名名為「O2 Cinematics」的網紅，但他趕緊發澄清影片自證清白，反指是不實指控。

女網友在臉書匿名社團「Tantan Confessions Malaysia」發文，提及自己與該男網紅通過網路結識，由於對方一直隱瞞結婚生子的消息，一直以為對方是單身狀態，還以為自己找到了真愛，「我是很傳統保守的女生，因為很喜歡他，才把第一次給了他。」，沒想到該名男子是十足渣男，之後帶朋友來3P，導致女方崩潰，當得知男網紅原來有老婆，她更寫道，「我當下想把自己殺了，居然莫名其妙成為小三。」

網友肉搜出美食YouTuber「O2 Cinematics」,但他馬上發影片澄清3P事件，指出關鍵證據，那就是女網友此前洩露男網紅有30萬粉絲，而他只有3萬，更是秀出警方證明文件，稱「絕不姑息對我侮辱誹謗的人」，希望網友們理智評論，網友也紛紛評論該條影片，「躺著中槍」、「你是無辜的」。