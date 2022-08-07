基隆1名網友目擊共有4台轎車違停在全聯門口，完整佔據一側車道，照片曝光後，引起大批網友撻伐，不少人憤怒留言：「隨便Google街景都停整排」、「台灣人真可悲買得起車繳不起停車費」、「如果這是日常的話，那基隆警察機關都關門了嗎」。

1名網友於臉書社團《爆廢公社》貼出1張照片，畫面中可見，位於基隆市中正路的全聯門口，竟停放4輛違停的自小客車，仔細一看發現，該處並無畫設路邊停車格，4輛轎車大剌剌將車停放在車道上，直接佔去一個車道，並嚴重影響道路通行，原PO見狀不禁搖頭嘆：「這家全聯的停車場還滿特別的」。

文章曝光後網友們紛紛留言：「台灣人真可悲買得起車繳不起停車費」、「如果這是日常的話，那基隆警察機關都關門了嗎」、「國道就說自己是汽車，停車時就改嘴說自己是機車，臉皮真的是很」、「看看五點下班之後外面會有多少台汽車機車」、「重點是停車不是去全聯買東西」、「說真的這停法，真的太誇裝了，停平行的大家可能還勉強睜隻眼閉隻眼，但整個把路給堵住，不去檢舉真的太對不起合法的人了」。

附近居民翻出先前的街景圖比對，發現從2009年起，不少人就已開始在該地違規停車了，紛紛直呼「日常...隨便Google街景都停整排」、「還沒畫線前就這樣停....畫了之後還是這樣停」、「門口已經有劃紅線了，停心臟大顆的」。