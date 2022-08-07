和勤(1586)公布半年報，單季營收6.21億元，年減5.17％；毛利率17.39％，較第一季提升1.01個百分點，產品漲價到位以及產品組合優化，和勤獲利已連二季走升；美元升值帶來匯兌收益，稅後淨利0.35億元，年增17.83％，每股稅後盈餘0.42元。

累計上半年營收13.46億元，年增4.97％，為歷年同期新高。因材料成本上漲的遞延效應，上半年歸屬母公司稅後淨利0.61億元，年減11.11％，每股稅後盈餘0.74元。

和勤持續開發有規模的平台件、具一定獨占性的高毛利產品，穩定擴張營收規模與提高獲利能力，除了美系電動車大廠零件增量外，今年將增加剎車系統零件，來自美系電動車大廠的營收占比將再拉高；與麥格納、博格華納兩大全球汽車零件供應領導商合作深化，爭取中國汽車零件採購在地化商機，包括汽車變速箱與日系、韓系品牌門鎖、座椅等平台件訂單，以及下半年量產的重卡零件等，均是今年陸續增量貢獻業績的新品。

此外，橙的(4554)上半年合併營收2.13億元，年增12％，營業利益0.23億元，年增44％，加上匯兌收益，稅後淨利0.35億元，年增319％，每股稅後盈餘1.5元。