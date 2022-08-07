台東男7日中午持西瓜刀追趕舞台搭建工人。（蔡旻妤攝）

台東市轉運站7日中午發生一起持刀追人的事件，一群工人正在拆卸活動舞台，途中與1名紅衣男子因拿錯安全帽而產生誤會，不料紅衣男竟手持西瓜刀作勢攻擊工人，警方獲報後，立即派遣警網抵達現場將他制伏，紅衣男已被帶往台東縣警局台東分局做進一步偵訊。

事發在台東市區內鄰近鐵花村的台東轉運站，據現場工人表示，一早工作人員正在拆除昨天活動使用的舞台，由於拆卸下來的螺絲很多，其中1名工人看到1頂疑似被丟棄的安全帽，索性將它撿起來裝螺絲，沒想到1位身著紅色衣服的男子突然出現，大聲質疑為什麼要拿他的安全帽，工人當下知道拿錯，已經頻頻道歉。

原以為紅衣男接受道歉後離去，沒多久卻拿著西瓜刀出現還作勢要攻擊工人，其他人見狀後立刻報警。警方接獲報案後，隨即派出警網，並在現場將嫌犯逮捕，隨即起出作案兇器，在一旁草叢也找到安全帽，全案正由警方進一步偵查中。