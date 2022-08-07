高雄楠梓產業園區今日上午在舉行動土，勞宅居民組成自救會，在後勁勞宅社區大門口抗議中油私自大幅調漲租金、欺騙簽期限到民國120年租約催趕住戶。（崔正綱攝）

高雄楠梓產業園區今日上午在舉行動土，勞宅居民組成自救會，在後勁勞宅社區大門口抗議中油私自大幅調漲租金、欺騙簽期限到民國120年租約催趕住戶。（崔正綱攝）

勞宅居民提供當初與中油簽定的居住合約。（崔正綱攝）

勞宅居民怒控從象徵性每年承租1元漲至數十萬元。（崔正綱攝）

高雄楠梓產業園區今日上午在舉行動土，而此時楠梓產業園區舉行動土典禮會場距離300公尺處，後勁勞宅社區大門口有多名勞宅居民組成自救會，抗議中油私自大幅調漲租金、欺騙簽期限到2031年租約催趕住戶，居民們拉起「捍衛居住正義！保障永久使用！」字樣布條，控訴中油種種惡行外，也呼籲高雄市長陳其邁重視我們卑微的要求，高雄市民的基本生活環境權力。

今年3月31日後勁勞宅自救會到中油高雄煉油廠附近舉白布條抗議，控訴中油無端漲租金，自救會長徐嘉志要求中油正視勞宅居民的權益，盡早與居民協商。高雄市議員陳麗娜、李眉蓁也到場聲援，呼籲市府正視，早日協助解決。

今日動土典禮開始，自救會隨即拉起布條抗議，徐嘉志表示，居民在此地生活都超過50年，只是需要安身立命的地方，主要訴求居住正義、轉型正義、永久使用權，當初父輩們為搶救煉油廠才搬至此地，並用1元象徵性承租。2018年中油董事會未與居民協商，強行通過漲地租。

勞宅居民怒控，當初象徵性收1元租金，漲到696塊，隨後又漲到數十萬，變相逼迫居民們遷離此地。繼承換約時，從永久使用權改成期限到2031年，讓繼承的住戶簽下去。

徐嘉志表示，居民去中油辦租約登記換約，中油指示先到地政事務所辦限制性設定，如果要賣房子、轉移房子要經過中油登記，連房子修繕要經過中油同意，若是違反中油相關規定，中油不排除返還租約，將房子不租給居民。

另外居民也提到，中油拒絕參加高雄市政府消保官主持住宅基地租賃爭議協調會；在楠梓區公所主持後勁勞宅土地租赁糾紛調解會，中油都沒有出席。然而中油說表示一直有跟1157戶住戶持續溝通，但其實都沒有作為。

國民黨市議員陳麗娜表示，勞宅居民的安置是市政府的責任，不要只知道宣傳迎來台積電等政績，不知道要解決勞宅1千多戶居住的權利，長久以來中油並沒有善待勞宅居民，請政府關注勞宅問題，也請中油善待勞宅的居民。

時代力量市議員參選人鄭侑青表示，勞宅居民渴望溝通契機，不斷嘗試在楠梓區公所申請調解，各方調解時中油不出席，沒有達到合理溝通依據。居民絕對不是侵占這個土地，這是居民永久使用權居住基本權利，認為中油需要派人理性溝通，保障居民應有居住正義。