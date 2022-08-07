《兜兜風》導演詹凱迪將自身故事投射在電影之中。（瀚草影視提供）

導演詹凱迪執導電影《兜兜風》去年在金馬影展大放異彩，男主角林鉅入圍第58屆金馬獎最佳新演員獎，電影入圍國際影評人費比西獎競賽，並入選韓國全州國際影展競賽等等多個國際影展，宣布定檔於9月30日全台上映。

《兜兜風》描寫一對平日無法溝通的父子，各自面臨負債、失戀等人生低谷，只能用沈默陪伴對方。導演詹凱迪有一段時間在高中時赴外地求學更一度和父親斷了聯繫，但偶爾也會想像：「假如我單獨跟爸爸成長過日子，又會是什麼樣子？」他終於透過電影，勇敢地實現了這個假設。

《兜兜風》透過主角父子如兩條平行線的生活呈現親子間緘默的互動，令人唏噓不已。談到完成電影後和父親相處是否有改變？詹凱迪表示父子關係始終維持現狀，「他知道我在幹嘛，對拍電影不反對也不支持。」他苦笑說：「我們互看對方很可憐，他看我為拍電影貸款負債，我看他拼命勉強自己做過多工作。」現在則由孫子當父子間的潤滑劑，「長輩對孫子總是比較疼愛。」

詹凱迪在北藝大研究所畢業後曾回鄉陪父親創業，「爸爸當老闆賣木頭，我幫忙行銷。」他形容父親是個很有自信的人，雖曾陷入債務危機，仍不氣餒地嘗試超過10種不同工作，如今事業穩定，也想用自己的方式幫助兒子，「直到我去拍電影，他知道我背了很多債，就說：『你乾脆回來幫我做，至少收入固定。』」或許也正如同詹凱迪在電影想傳達的訊息之一，「這就是血脈相連，一開始排斥變成他們的樣子，到最後還是殊途同歸，來自於血緣或是宿命。」

正逢父親節，被問有無過節時感動的回憶，詹凱迪說：「有次清明時節陪父親去靈骨塔掃墓，我爸找不到祖先的塔位，而我同時找不到我爸。」他也把這段往事放進電影中，感嘆這就像全天下所有父子的縮影，兒子一輩子都在追尋父親的足跡，「我現在也變成一個父親，我兒子是不是也在尋找我是誰！」

他也想起父子間另件令他印象深刻的片段，是父親在他童年時親自帶他去泳池教游泳，「但我差點淹死，以為快被水鬼抓交替！」他忍不住自嘲：「喝了很多水，起來之後臉上不知道是淚水還是池水，也算是一種感動？」今年夏天，他也在教兒子學游泳，「其實要一直找放手的時機，讓孩子能夠獨立前進。」他推測或許是父親始終抓不準何時要放手，加上不擅於和兒子溝通，當年才會發生意外。

此外，去年電影在金馬影展首映時，詹凱迪特地請父親參與盛典並觀看電影，他感覺到父親因此很有面子，「對他來說是件值得驕傲的事情。」父親看完後一如往常沒有多言，只給了他一句話：「這個電影需要很大的想像空間！」詹凱迪自我解讀：「他不一定想要承認這是我對他的投射，也或是他覺得這部作品可以更貼近觀眾，但我更相信是他給我的鼓勵。」