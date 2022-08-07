Skip’s office is my office. Thems the rules. pic.twitter.com/lSPuUEc4Sq — Tucker the Mariners Pup (@MarinersPup) August 6, 2022

西雅圖水手隊在交易截止日後又獲得「新秀」加盟，今年4歲，是一隻叫做塔克（Tucker）的混血拉布拉多犬。塔克的官推也隨之成立，可以看見牠在總教練辦公室悠閒休息，以及在球場快樂奔馳的照片。水手7日在主場對戰天使雙重賽，這是塔克的「首戰」，結果雙方打成1勝1負。

This is my home now! pic.twitter.com/Xv6BSRhCvr — Tucker the Mariners Pup (@MarinersPup) August 6, 2022

這是水手與動物救援中心合作收養的狗，總教練瑟維斯（Scott Servais）稱呼塔克是他們精心挑選的「新秀」。事實上水手在1年前就開始尋找合適的收養目標做為球團的狗，塔克確實是在很多狗裡面被挑中的。小聯盟球隊一般飼養「叼棒犬」來為他們撿球棒，這些訓練有素的狗會在打者出棒跑壘（丟下球棒）之後去把球棒叼回來。不過身為大聯盟的狗，塔克應該是不需要工作的，還有滿地的棒球可以玩，偶爾能隨隊出征客場。

瑟維斯形容塔克讓他想起一壘手佛蘭斯（Ty France），「同樣都是一派輕鬆，加州人的氣息，牠身上有點佛蘭斯的影子。」後來水手雙重賽首戰以2比1險勝，擊出致勝兩分炮的正好就是佛蘭斯。不過第二戰天使打線發威，成功以7比1扳回一城，大谷翔平犧牲打進帳1分打點。水手暫居美聯外卡第3席，只領先身後的金鶯1場勝差。