農委會主委陳吉仲不只一次提到，台灣鳳梨將成為進攻型農產，有望大幅外銷日本。專家指出，農貿必須要盤點什麼農產是我們獨有的，也就是找出市場定位，但台灣鳳梨究竟要站穩日本的什麼市場定位，目前只聞口號，但不見政府的任何想法。

中華農企發展協會副秘書長林裕紘表示，外銷產品分為只有你有的獨特性，另外才是價格競爭的大眾市場，日本的葡萄不是要和美國拼輸贏，而是要做高階市場，陳主委說鳳梨要成為進攻型農產，但我們的鳳梨打算要立足在日本的什麼市場，目前看不到任何想法。

以日本鰤魚舉例，鰤魚可以做生魚片和各種料理，是相當優秀的食材，但鰤魚全世界只有日本有辦法養殖，這就是獨特性，因此鰤魚每年外銷量非常多，日本透過全方面評估掌握自己的長處和市場的需求，但台灣只是一再喊口號，根本沒有什麼實際評估。

林裕紘提到，在2014年要面對未來TPP的經濟挑戰時，安倍內閣提出日本農產品擴大輸出的想法，因此2015年度的農業白皮書中載明要打造進攻型農業，農業白皮書除了是政府的決心與宣示，當中也訂定並編列相應對的法令及預算，但台灣至今沒有相關法令和固定的金費來源，可見蔡英文政府的農業政策沒有任何想法，成敗就是任用陳吉仲。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳直言，台灣的農產沒有大陸市場確實很難走出去，距離、文化背景、飲食習慣等都是對岸的既有的優勢，但碰到中國大陸暫停我主要輸中農產進口，政府必須要趕快輔導離農和轉作來調整，否則鳳梨變成有出口補貼才有競爭力，這樣根本無法稱之為進攻。

徐世勳說，我們的農產品若要大量外銷海外市場，我們獨特又能在國際市場占據一方的農產品究竟是什麼？日本葡萄、和牛打下了世界高端市場，我們必須要先找到自己的定位，知己知彼才有辦法得勝。