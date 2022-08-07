新北市石門區石門國小及台北海洋科技大學攜手合作，規劃扎實三階段的海洋防溺自救課程，第一階段為水域安全數位課程與測驗，第二階段於校內設置移動式游泳池，實施基礎游泳與自救課程，第三階段善用鄰近學校之石門遊艇碼頭，進行開放性水域防溺自救課程演示，以增進國小學童戶外親水活動安全觀念，已於2022年7月份辦理20梯次，提供北海岸地區小學約200名學童受惠。

深耕「防溺自救」教學數年的台北海洋科技大學海洋事業學院院長陳五洲指出，防溺自救觀念應從小深植，多數溺水者易不顧水域狀況拼命想游回岸上，因此耗盡體力撐不到救援，而游泳僅是自救的一部分，其餘應包含對水域環境的認知與判斷、水感熟悉度、如何在不同水域環境中以最安全及放鬆持久的姿勢等待救援。

石門國小校長蔡清寬表示，三階段防溺自救課程，有效連結學生的新舊知能或生活經驗，引發與維持學生親近海洋的學習動機；整體課程先於岸上移動泳池教導呼吸控制、漂浮、移動及潛泳能力，待學童適應後，再視每位學童狀況評估是否適合前往碼頭安全海域進行著衣自救體驗，讓學童能真正感受海裡的湧流，獲得實際在海中與泳池的不同感受與臨場練習。

參與本次課程的中泰國小許允誠同學滿心歡喜地說，自己原本很怕水不敢下水體驗，現在自己可以在海中坐在獨木舟上，很謝謝教練的指導；石門國小廖昱凱同學自信滿滿地回饋，原來會游泳和會自救是不一樣的，自己學會了在海中仰漂及獨木舟翻覆時如何自救，好期待下次還有這樣的課程！

教育局表示，學生游泳課程自2019年起納入12年國教課程綱要-健體領域課程，新北市更每年補助5000萬元經費供學校實施學生游泳自救課程，課程內容包含防溺自救知能系列，且自本年度起於學校游泳池全面執行著衣入水政策，強化防溺自救實境，建立學童水域活動防溺認知與行動，從小培養水域活動自救能力，讓孩子在安全的環境中懂海洋、愛海洋，落實向海致敬國家政策。