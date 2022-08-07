鎮瀾宮董事長顏清標不敵女兒顏莉敏撒嬌，以滿滿父愛煮海鮮麵，父女共享美食提前度過溫馨父親節。（截圖自顏莉敏臉書）

鎮瀾宮董事長顏清標不敵女兒顏莉敏撒嬌，以滿滿父愛煮海鮮麵，父女共享美食提前度過溫馨父親節。（截圖自顏莉敏臉書）

鎮瀾宮董事長顏清標今年的父親節禮物很特別，女兒台中市副議長顏莉敏今天在臉書貼出「父親節企畫」影片，她採購食材拜託爸爸煮她最愛的海鮮麵，她說：「全天下的父親都敵不過女兒的撒嬌」，大讚爸爸很會料理。「標哥」霸氣地穿圍裙說：「老爸煮給女兒吃，天經地義」，他父愛滿滿地展廚藝，美食上桌父女共享美味，提前歡度父親節。

鎮瀾宮董事長顏清標個性豪爽，鄉親都暱稱「標哥」，平日難得展現細膩溫柔的一面，他的女兒台中市議會副議長顏莉敏今天在臉書貼出「父親節企畫－阿標師海鮮麵」影片。她說，跟爸爸總是各忙各的，家人很少有時間能夠一起好好吃個飯。不過，她知道，全天下的父親應該都敵不過女兒的撒嬌，她今年父親節拜託爸爸煮她最愛的海鮮麵，用最樸實（任性）的方式，陪爸爸度過這個父親節。她並提醒民眾，別忘了陪爸爸吃個飯。

影片中，顏莉敏親自到市場採買食材，帶食材回家跟老爸撒嬌「凹」煮海鮮麵，「標哥」霸氣穿上圍裙、帶口罩，烹調過程閒聊介紹技巧，還透露顏家「過年都男生煮、女生挑菜」。

對於父親節「被凹」煮海鮮麵一事，「標哥」說，老爸煮給女兒吃是天經地義，她每天在外奔波，也沒時間煮，他也要教女兒煮，她以後才可以自己煮來吃。

「標哥」的海鮮麵上桌香氣逼人，與顏莉敏同桌品嘗吃得津津有味，提前度過溫馨的父親節。