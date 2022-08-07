「東部戰區」微信公眾號發布消息指出，解放軍東部戰區7日繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。

另外，據大陸「南海戰略態勢感知」平台指出，美國海軍「霍華德．洛倫岑」號飛彈測量船（Howard O. Lorenzen，T-AGM-25）3日已從日本橫須賀港出發，7日到達沖繩附近海域，推測已進入偵察陣位。

據了解，該艦搭載CJR雷達系統主要包括兩部大型S、X波段相控陣雷達，具備廣域搜索、目標捕獲、識別、多目標處理和精確監視能力。