台灣大(3045)昨(6)日於台南市協進國小舉辦「兒童感覺統合智慧雲」成果發表暨「兒童感覺統合智能運動」體驗會，展示全台首創針對兒童體感穿戴裝置及智慧雲端數據平台服務成果，本案結合國立成功大學、晶翔機電、高雄榮總等學術研究、體感設備、醫療專業產學醫三大領域指標單位，經過各單位專家投入兩年時間、上億研發資金，為幼教業者體育教育升級需求提出科技創新服務，力挺以大數據提升兒童運動質量，打造台灣為科技運動強國。

「兒童感覺統合智慧雲服務」獲得經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫專案」支持，台灣大企業用戶事業群副總經理王寶慶表示，台灣大雲端服務助力產業轉型和創新，搭配5G穩定傳輸到雲端，將科技檢測透過演算法產出平衡力、肌耐力、爆發力、敏捷力、速度力、協調力六項主要運動指標報告，透過可視化AI數據分析，讓家長及老師清楚孩子的真實情況，期許為兒童導入新一代體育教育科技，也是本計畫首獲中央及地方政府重視並大力推廣的原因之一。

本次參與研發之高雄榮民總醫院團隊，亦肯定本服務對兒童數據掌握精準，未來更能讓家長、早教業者在兒童早期發現異狀，及早進行加強改善甚至醫療介入，讓孩子的健康時刻精準掌握。